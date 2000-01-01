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Нетаниягу поддержал легализацию рекреационной марихуаны | Фото:23.02 20:41   MIGnews.com

Нетаниягу поддержал легализацию рекреационной марихуаны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в воскресенье днем, 23 февраля, что о своей поддержке легализации рекреационного каннабиса в стране, сообщает Аруц Шева. Закон может быть принят в соответствии с законом, принятым Канадой в 2018 году.

Израиль уже частично отменил уголовную ответственность за использование рекреационной марихуаны, установив штрафы и обращение с первоначальными правонарушителями вместо уголовного преследования.

Это позволяет строго регламентировать использование препарата в медицинских целях, а также его выращивание и экспорт лицензированными государством производителями.

На своей странице в Фейсбуке Нетаниягу заявил, что комитет, возглавляемый новоназначенным министром юстиции Амиром Охана, рассмотрит практические меры в Канаде, которая в 2018 году стала первой крупной экономикой, которая узаконила использование каннабиса в рекреационных целях.

"Министр Охана приступил к работе над этим вопросом и возглавит комитет профессионалов", - написал Нетаниягу. На форуме, добавил он, "будет рассмотрен вопрос о введении канадской модели регулирования легального рынка в Израиле".

Канадский закон о каннабисе, являющийся результатом предвыборного обещания премьер-министра Джастина Трюдо, позволяет взрослым покупать до 30 граммов и выращивать до четырех растений дома для личного пользования.

Нетаниягу рассказал, что израильский комитет будет консультироваться председателем партии Але "Ярок".


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