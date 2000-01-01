24.02 21:37 MIGnews.com

Британцы получат новые паспорта после Brexit

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После выхода Великобритании из состава Европейского Союза граждане должны будут получить новые паспорта. Об этом пишет Sky News.Министра внутренних дел Британии Притти Патель сообщил, что власти планируют выдавать новые паспорта с марта 2020 года."Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", - добавила министр.Новые паспорта сделают синими, с цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.