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Британцы получат новые паспорта после Brexit | Фото:24.02 21:37   MIGnews.com

Британцы получат новые паспорта после Brexit

После выхода Великобритании из состава Европейского Союза граждане должны будут получить новые паспорта. Об этом пишет Sky News.

Министра внутренних дел Британии Притти Патель сообщил, что власти планируют выдавать новые паспорта с марта 2020 года.

"Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", - добавила министр.

Новые паспорта сделают синими, с цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.


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