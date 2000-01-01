23.02 18:34 MIGnews.com

Нетаниягу провел совещание в штабе ЧС минздрава

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с министром здравоохранения Яаковом Лицманом провели в штабе ЧС минздрава специальное совещание в свете последних событий и недавних заседаний, посвященных подготовке к борьбе с коронавирусом.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:«Мы продолжаем готовиться к борьбе с распространением коронавируса в Израиле. Мы ежедневно следим за ситуацией, и сегодня я назначу группу министров, которые будут ежедневно встречаться для решения этой важной проблемы.Мы постоянно пересматриваем нашу политику, корректируем ее и адаптируемся к меняющимся обстоятельствам. Прежде всего, мы ограничиваем въезд в Израиль из других стран. Сегодня включим в этот список Австралию и Италию, при необходимости - и другие страны. Я говорил, что чрезмерная бдительность лучше отсутствия подготовки. На сегодняшний день Израиль строже других стран подходит к вопросам въезда в страну, и мы продолжим делать все необходимое для предотвращения распространения вируса в Израиле.Мы опубликовали инструкции для израильтян, возвращающихся в Израиль, и требуем строгого соблюдения этих инструкций для израильской общественности. Мы также требуем от граждан проявления максимальной ответственности. Каждый должен выполнять инструкции министерства здравоохранения».На совещании присутствовали министр здравоохранения, министр финансов, министр внутренней безопасности, министр транспорта, министр внутренних дел, министр экономики, министр социального обеспечения, министр образования, министр туризма, министр сельского хозяйства и регионального сотрудничества, министр социального равенства, замминистра обороны, глава Совета национальной безопасности и советник премьер-министра по национальной безопасности, и.о. генерального директора министерства главы правительства, глава Национального экономического совета, гендиректор минздрава, гендиректор МИДа, гендиректор министерства внутренней безопасности, гендиректор министерства образования, гендиректор минфина, гендиректор министерства туризма, гендиректор минтранса, гендиректор минэкономики, гендиректор министерства социального равенства, гендиректор управления народонаселения и миграции, глава Института биологических исследований, главный военврач, глава бюджетного управления минфина, главный аудитор, заместитель юридического советника правительства, гендиректор МАДА, гендиректор больничной кассы "Клалит", гендиректор Управления гражданской авиации, гендиректор Управления аэропортов и другие специалисты.Премьер-министр Нетаниягу заявил после слов министра Эрдана о необходимости пресекать распространение фейковых новостей, которые могут навредить выборам:«Я хочу привлечь к этой проблеме даже израильскую полицию, в том числе ШАБАК, могут быть всякие заинтересованные стороны, в частности иностранные, которые могут таким образом вмешаться в наши выборы, мы заинтересованы в том, чтобы это пресечь».