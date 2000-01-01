23.02 16:32 MIGnews.com

Секретные базы данных могли слить через Пятое Измерение

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Следователи подразделения коррупционных расследований полиции Лахав 433 опасаются, что базы данных компании Пятое Измерение Бени Ганцев, полученные ею от полиции, были “слиты” на сторону.Корреспондент 13-го канала Цур Маор сказал: “У Пятого Измерения был доступ к самым важным, самым секретным и самым проблемным базам данных полиции. Разведывательные данные, данные о криминальных элементах. Компания намеревалась создать некую шпионскую программу, которая должна была каким-то образом заранее предвидеть, что определенные люди собираются совершить преступление. Это очень упрощенно, но это дает вам возможность понять, над чем они работали. Полиция дает допуск людям Пятого Измерения допуск к самой важной полицейской информации - и сегодня появилось подозрение, что эти данные были похищены. Потому что никто это не контролировал. Никто не проверил этих людей из Пятого Измерения, занимавшихся проектом с полицией”.