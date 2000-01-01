Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Секретные базы данных могли слить через Пятое Измерение 23.02 16:32   MIGnews.com

Секретные базы данных могли слить через Пятое Измерение

Следователи подразделения коррупционных расследований полиции Лахав 433 опасаются, что базы данных компании Пятое  Измерение Бени Ганцев, полученные ею от полиции, были “слиты” на сторону.

Корреспондент 13-го канала Цур Маор сказал: “У Пятого Измерения был доступ к самым важным, самым секретным и самым проблемным базам данных полиции. Разведывательные данные, данные о криминальных элементах. Компания намеревалась создать некую шпионскую программу, которая должна была каким-то образом заранее предвидеть, что определенные люди собираются совершить преступление. Это очень упрощенно, но это дает вам возможность понять, над чем они работали. Полиция дает допуск людям Пятого Измерения допуск к самой важной полицейской информации - и сегодня появилось подозрение, что эти данные были похищены. Потому что никто это не контролировал. Никто не проверил этих людей из Пятого Измерения, занимавшихся проектом с полицией”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:03
Данные FlightRadar подтверждают визит шефа Моссада в Катар
16:49
Образование в ПА: Британия пересмотрит помощь БАПОР
16:03
Израиль развернул "Железный купол" в ответ на угрозы
16:03
Япония извинилась за решение по "лайнеру коронавируса"
15:47
Коронавирус ударил по моде: Armani проведет закрытый показ
15:26
Популярность Аббаса падает
15:05
Курпатова обвинили в сексизме: скандал набирает обороты
14:50
ПА разрешит строительство в контролируемой Израилем зоне
14:32
Раввин в саудовском королевском дворце
14:29
Пленные в Газе: лидеры общин поддержали правительство
13:52
Жители Гило перекрыли дорогу гражданам Южной Кореи
13:50
"Исламский джихад": один из наших убит на границе
13:26
Сотни граждан Южной Кореи застряли в аэропорту Бен-Гурион
13:08
Коронавирус в Израиле: новые предписания Минздрава
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus