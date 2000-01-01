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Коронавирус: власти Италии отменили Венецианский карнавал 23.02 16:18   MIGnews.com

Коронавирус: власти Италии отменили Венецианский карнавал

Количество зараженных коронавирусом в северной Италии достигло 133 человек.

Власти страны, в попытке остановить эпидемию объявили о том, что отменяют Венецианский карнавал.

Венецианский карнавал традиционно продолжается две недели. В этом году он должен был закончиться 25 февраля.

В Венеции заражены коронавирусом три человека. Всем им около 90 лет, и все они находятся в критическом состоянии. Ранее два престарелых человека скончались от коронавируса - 78-летний мужчина в Падуе и 77-летняя женщина в Ломбардии.

В Турине зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусом , все - через детскую больницу.

Распространение вируса в Италии началось в городе Кодогно, близ Милана. Там заболевший мужчина, обратившийся за помощью в больницу, заразил врачей, а те - пациентов.

Власти сообщили об отмене школьных занятий в школах всех уровней на территории провинции Ломбардия.

Все крупномасштабные общественные и культурные мероприятия в провинции Венето отменены до 1 марта.

В Ломбардии, Венето, Трентино, Пьемонте отменяются не только занятия в школах, но и церковные службы, посещение музеев. выставок, концерты и любые массовые мероприятия.


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