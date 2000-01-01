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Данные FlightRadar подтверждают визит шефа Моссада в Катар 23.02 17:03   MIGnews.com

Данные FlightRadar подтверждают визит шефа Моссада в Катар

Израильский журналист Итай Блюменталь сообщил, что данные портала мониторинга полета самолетов гражданской авиации подтверждают информацию главы НДИ Авигдора Либермана о визите шефа Моссада Йоси Коэна в Катар.

Коэн и командир южного округа ЦАХАЛа Херци Халеви вылетели из международного аэропорта Бен-Гурион в первую неделю февраля на частном самолете. После короткой остановки в Аммане самолет продолжил полет в Доху. Они вернулись в Израиль менее чем через сутки после вылета.


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