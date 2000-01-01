Данные FlightRadar подтверждают визит шефа Моссада в Катар
Израильский журналист Итай Блюменталь сообщил, что данные портала мониторинга полета самолетов гражданской авиации подтверждают информацию главы НДИ Авигдора Либермана о визите шефа Моссада Йоси Коэна в Катар.
Коэн и командир южного округа ЦАХАЛа Херци Халеви вылетели из международного аэропорта Бен-Гурион в первую неделю февраля на частном самолете. После короткой остановки в Аммане самолет продолжил полет в Доху. Они вернулись в Израиль менее чем через сутки после вылета.