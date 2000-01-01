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Нетаниягу: Немедленно решить проблему вылета граждан Кореи 23.02 14:48   MIGnews.com

Нетаниягу: Немедленно решить проблему вылета граждан Кореи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на чрезвычайном заседании правительства 23 февраля потребовал “немедленно найти решение, которое позволит гражданам Южной Кореи, находящимся в Израиле немедленно вылететь на родину”.

нетаниягу также заявил, что “в таком случае лучше - чрезмерная готовность, чем отсутствие готовности”.

Нетаниягу заявил, что назначены министры, которые будут ежедневно встречаться и контролировать ситуацию с коронавирусом.

Нетаниягу сказал: “Мы ужесточаем условия въезда в Израиль из других государств. Сегодня к списку были добавлены Италия и Австралия”.

Премьер подчеркнул: "На сегодняшний день Израиль принял самые жесткие, по сравнению с другими государствами меры, и мы продолжим делать все необходимое для предотвращения распространения вируса в Израиле. Мы требуем от народа - проявить максимальную ответственность. Все должны придерживаться инструкций, публикуемых министерством здравоохранения”.


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