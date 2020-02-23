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За Джулианом Ассанжем следили в посольстве Эквадора | Фото:23.02 17:53   MIGnews.com

За Джулианом Ассанжем следили в посольстве Эквадора

Недавнее расследование показало, что некая компания следила за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, его посетителями и адвокатами в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает ABC News. Ранее были опубликованы кадры скрытых съемок и записей.

Экс-советник WikiLeaks и адвокат Дженнифер Робинсон также стала жертвой шпионской операции. "Это… огромное и серьезное нарушение права [Ассанжа] на защиту и серьезное нарушение его прав на справедливое судебное разбирательство." - написала она.

В понедельник Ассанж предстанет перед судом по вопросу об экстрадиции в США из-за его роли в публикации секретных материалов американского правительства.

Слежка была раскрыта в результате публичного расследования испанской компании UC Global, которая заключила контракт с правительством Эквадора для обеспечения безопасности в посольстве. Адвокат Айтор Мартинес сказал ABC, что слежка обнаружилась после ареста Ассанжа, когда бывшие сотрудники UC Global предоставили большой массив материалов.

"Там были записи с камер, установленных в посольстве, со скрытых микрофонов, помещенных внутри посольства; сотни копий паспортов посетителей Ассанжа; множественные электронные письма, которыми обменивались владелец компании и сотрудники", - сообщил Мартинес.

UC Global и её владелец, бывший морской пехотинец ВМС Испании Дэвид Моралес, получили повестку в суд. Они также установили микрофон в женской ванной комнате - место, где Ассанж регулярно проводил деликатные юридические встречи.

"В те годы обвиняемые создавали своего рода "Большого брата", в котором отслеживались все передвижения господина Ассанжа и близких ему людей." Внутренние документы UC Global свидетельствуют о том, что сотрудники также крали или незаконно фотографировали вещи посетителей.

В базе содержатся фотографии паспортов, мобильных телефонов, компьютеров и других электронных устройств, принадлежащих десяткам активистов, журналистов, юристов и общественных деятелей, посетивших Ассанжа.

СМИ сообщают, что операция наблюдения началась после того, как Моралес отправился в Лас-Вегас в 2015 на выставку безопасности. Там он подписал контракт с Las Vegas Sands, компанией, которой владеет миллиардер Шелдон Адельсон. В испанском интервью Моралес сказал, что ни он, ни сотрудники UC Global не устанавливали в посольстве никаких подслушивающих устройств и обвинил во всем саму WikiLeaks.




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