23.02 17:32 MIGnews.com

Amazon: израильтянам бесплатная доставка, палестинцам - нет

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Жители еврейских поселений в Иудее и Самарии могут рассчитывать на бесплатную доставку Amazon при покупке свыше 49 долларов, а палестинцы с Западного берега - нет, сообщает Financial Times.Financial Times обнаружила, что с палестинских клиентов взимается плата за доставку и упаковку в размере 24 долларов США или более. В то же время жители еврейских поселений получают бесплатную доставку при определенной сумме заказов.Представитель Amazon Ник Каплин заявил Financial Times: "Если клиент на палестинских территориях при вводе адреса выбирает Израиль в качестве страны, он может получить бесплатную доставку по той же акции."