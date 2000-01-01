Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Amazon: израильтянам бесплатная доставка, палестинцам - нет | Фото:23.02 17:32   MIGnews.com

Amazon: израильтянам бесплатная доставка, палестинцам - нет

Жители еврейских поселений в Иудее и Самарии могут рассчитывать на бесплатную доставку Amazon при покупке свыше 49 долларов, а палестинцы с Западного берега - нет, сообщает Financial Times.

Financial Times обнаружила, что с палестинских клиентов взимается плата за доставку и упаковку в размере 24 долларов США или более. В то же время жители еврейских поселений получают бесплатную доставку при определенной сумме заказов.

Представитель Amazon Ник Каплин заявил Financial Times: "Если клиент на палестинских территориях при вводе адреса выбирает Израиль в качестве страны, он может получить бесплатную доставку по той же акции."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:48
"Ракетный обстрел - ответ на сионистское преступление "
18:47
В Бразилии раздадут 128 млн презервативов перед карнавалом
18:38
"Беннетт - министр смерти и жестокости"
18:36
"ХАМАС получил деньги - и немедленно обстрелял"
18:34
Нетаниягу провел совещание в штабе ЧС минздрава
18:30
"Железный Купол" сбил 10 ракет
18:29
Ракетный обстрел: ЦАХАЛ рассказал новые подробности
18:29
Революционная технология добычи "чистой энергии"
18:08
Саудовская Аравия пресекла попытку "подлого нападения"
18:06
Ракетный обстрел Израиля засняли на видео
17:58
Мощный ракетный обстрел Ашкелона
17:53
За Джулианом Ассанжем следили в посольстве Эквадора
17:50
Ракетная тревога в Ашкелоне и в районе Газы
17:15
Проиранские наемники несут серьезные потери в Идлибе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus