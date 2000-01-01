23.02 16:49 MIGnews.com

Образование в ПА: Британия пересмотрит помощь БАПОР

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Официальные лица Великобритании "в срочном порядке" пересмотрят десятки миллионов долларов помощи, которую страна предоставляет агентству ООН для палестинских беженцев (БАПОР), сообщает Times of Israel. Ранее выяснилось, что большая часть средств идет на школы на Западном берегу и в Газе, которые разжигают насилие против израильтян с помощью соответствующей литературы.Министр международного развития Энн-Мари Тревельян пообещала обсудить этот вопрос с Палестинской администрацией, добавив, что Лондон работает над проведением независимого исследования палестинских учебников.В одном учебнике по математике для девятилетних школьников есть задания по выбору "мучеников" от момента восстаний до похорон. На уроке физике детям преподают Второй закон Ньютона с изображением мальчика, направляющего рогатку на израильских солдат.Также, в учебниках хвалят палестинских "мучеников", в том числе Далала аль-Муграби, палестинку из Ливана, возглавившую "Теракт на Прибрежном шоссе", совершенный в Израиле 11 марта 1978 года организацией ФАТХ. Тогда террористы угнали автобус и убили 38 израильтян.За последние пять лет Соединенное Королевство предоставило БАПОР около 427 миллионов долларов США, а на предстоящий год заявлено еще 84 миллиона. Примерно 62 процента этого финансирования идет на школы на палестинских территориях, которые могли бы использовать такие учебники.