Кахоль Лаван требует новое расследование по делу Нетаниягу

Представители партии обратилась к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту с требованием начать расследование по поводу акций металлургической компании MMSD, принадлежащей двоюродному брату Нетаниягу Натану Миликовскому.
Фирма была поставщиком немецкой компании ThyssenKrupp, которая находится в центре "дела 3000".
"Еще в 2019 году стало известно, что Нетаниягу владел акциями компании и продавал их с огромной прибылью, хотя финансовые показатели компании не давали оснований для этого", – сказано в сообщении.