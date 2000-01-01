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Кахоль Лаван требует новое расследование по делу Нетаниягу | Фото:23.02 11:02   MIGnews.com

Кахоль Лаван требует новое расследование по делу Нетаниягу

"Кахоль Лаван" призывает начать новое расследование против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает 13 канал.

Представители партии обратилась к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту с требованием начать расследование по поводу акций металлургической компании MMSD, принадлежащей двоюродному брату Нетаниягу Натану Миликовскому.

Фирма была поставщиком немецкой компании ThyssenKrupp, которая находится в центре "дела 3000".

"Еще в 2019 году стало известно, что Нетаниягу владел акциями компании и продавал их с огромной прибылью, хотя финансовые показатели компании не давали оснований для этого", – сказано в сообщении.


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