23.02 19:21 MIGnews.com

Мандельблит склонен обвинить Нетаниягу в получении взятки

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Израильские СМИ сообщают о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт “склоняется к тому, чтобы не предъявлять премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинений в рамках дела 2000”.Это противоречит позиции сановников министерства юстиции, требующих предъявить премьеру обвинения.“Дело 2000” открыто по подозрению в том, что Нетаниягу намеревался договориться с издателем Едиот Ахронот Арноном Мозесом о том, что тот ограничит критику премьера в подконтрольных ему изданиях - в обмен на ограничение циркуляции бесплатной газеты Исраэль Ха-Йом, издаваемой союзником Нетаниягу, Шелдоном Адельсоном.Мандельблитт, как предполагается, опубликует свои решения относительно уголовных дел, расследуемых против Нетаниягу до конца следующей недели.13-й канал израильского ТВ сообщает, что Мадельблитт, скорее всего, выдвинет обвинения по делу 1000 - в нарушении доверия и по делу 4000 - в получении взятки.По делу 1000 Нетаниягу обвиняется в получении взяток в виде сигар и вина от нескольких еврейских олигархов.В центре дела 4000 связи владельца Безека Шауля Эловича с премьер-министром и его ближайшими соратниками. Полиция подозревает, что управляемой им телекоммуникационной компании "Безек" предоставлялась помощь со стороны государства взамен на размещение на популярном портале Walla статей, благоприятно освещающих семью премьера.Кроме того, Управление ценных бумаг обнаружило достоверные доказательства того, что другой соратник премьера, бывший генеральный директор министерства связи Шломо Филбер передавал "Безеку" секретные документы своего ведомства, чтобы они могли их комментировать, защищая свои интересы.Минувшей ночью Амнон Абрамович заявил, что Фильбер может стать государственным свидетелем в деле о коррупции Нетаниягу. Такой поворот представляется возможным после того, как Комиссия по ценным бумагам рекомендовала отдать его под суд - несмотря на то, что за свои услуги он не получил никакого вознаграждения от Безек.Высокопоставленный чиновник в государственной прокуратуре сообщил 13-му каналу о том, что Нетаниягу “стал одержим медиа”, и это - главная проблема и дела 2000, и дела 4000. Прокуроры опасаются, что в случае, если Мандельблитт решит не выносить обвинения по делу 2000, это ослабит дело 4000.11-й канал израильского ТВ сообщает о том, что с точки зрения сановников юридической системы Израиля “дело 4000” является “железным”. По мнению заместителя генерального прокурора Лиат Бен-Ари, однако, не менее “солидным” является и дело 2000. Она называет его “классическим делом о взятке”. О деле 4000 госпожа Бен-Ари заявила: “Тут дело не в сомнениях, это дело в мере наказания”.