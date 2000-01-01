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Иран: Мы достигли более 90% целей в Сирии 23.02 19:17   MIGnews.com

Иран: Мы достигли более 90% целей в Сирии

В субботу высокопоставленный иранский военный чиновник заявил, что Иран достиг подавляющего большинства своих целей в Сирии. Также он заявил, что отвергает эффективность израильских усилий по противодействию военному присутствию Исламской Республики.

«Мы достигли более 90 процентов наших целей. Таким образом, карательные удары Израиля [по Сирии] не оказали стратегического воздействия, и сопротивление продолжило свою деятельность», - заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает timesofisrael.


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