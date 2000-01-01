23.02 16:14 MIGnews.com

Министр обороны Турции сделал предупреждение Пентагону

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Глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар посетил США для участия в переговорах.Отмечается, что была обсуждена ситуация в Сирии, а также создание зоны безопасности и дальнейшая координация действий в регионе.Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил официальным лицам Пентагона во время визита в Соединенные Штаты, что во время вывода американских войск из Сирии не должно быть вакуума власти, сообщило государственное информационное агентство Anadolu в субботу.