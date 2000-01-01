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Ким Чен Ын: `Не хочу обременять детей ядерным оружием` | Фото:23.02 23:10   MIGnews.com

Ким Чен Ын: "Не хочу обременять детей ядерным оружием"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал госсекретарю США Майку Помпео, что не хочет, чтобы его дети жили с бременем в в виде ядерного оружия. Ким сделал редкие личные комментарии Майку Помпео, который прилетел с визитом в столицу Северной Кореи, Пхеньян, в апреле прошлого года, сообщает бывший чиновник ЦРУ Эндрю Ким. Эндрю сопровождал Помпео в этой поездке и выступил с цитатой Ким Чен Ына в Стэнфордском университете в Азиатско-Тихоокеанском исследовательском центре.

"Я отец и муж. И у меня есть дети", - сказал Ын. "И я не хочу, чтобы мои дети всю жизнь носили ядерное оружие на своих плечах".

Бывший офицер ЦРУ сказал, что северокорейский лидер выразил сильное желание улучшить отношения с Соединенными Штатами. Это, по его словам, необходимо для прекращения программы создания ядерного оружия. Отметим, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын снова встретиться в Ханое в среду и четверг.


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