23.02 23:10 MIGnews.com

Ким Чен Ын: "Не хочу обременять детей ядерным оружием"

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал госсекретарю США Майку Помпео, что не хочет, чтобы его дети жили с бременем в в виде ядерного оружия. Ким сделал редкие личные комментарии Майку Помпео, который прилетел с визитом в столицу Северной Кореи, Пхеньян, в апреле прошлого года, сообщает бывший чиновник ЦРУ Эндрю Ким. Эндрю сопровождал Помпео в этой поездке и выступил с цитатой Ким Чен Ына в Стэнфордском университете в Азиатско-Тихоокеанском исследовательском центре."Я отец и муж. И у меня есть дети", - сказал Ын. "И я не хочу, чтобы мои дети всю жизнь носили ядерное оружие на своих плечах".Бывший офицер ЦРУ сказал, что северокорейский лидер выразил сильное желание улучшить отношения с Соединенными Штатами. Это, по его словам, необходимо для прекращения программы создания ядерного оружия. Отметим, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын снова встретиться в Ханое в среду и четверг.