23.02 10:02 MIGnews.com

Ортодоксы провалят бюджет, если их не прекратят призывать

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Ортодоксальная партия "Яадут а-Тора" поддержит законопроект о государственном бюджете Израиля на 2019 год лишь после принятия Кнессетом одобренного главным органом партии нового закона о военном призыве молодежи-харедим.Как пишет Ynet, соответствующее распоряжение издал совет мудрецов Торы, члены которого отдают себе отчет в том, что принятие бюджета на следующий год является одним из главных приоритетов как премьер-министра Биньямина Нетаниягу, так и министра финансов Моше Кахлона.Поскольку это обеспечит стабильность коалиции в следующем году, они стремятся принять бюджет до окончания зимней сессии, которая может быть даже продлена в случае затягивания принятия бюджета.Ортодоксы понимают и то, что это является новым рычагом давления на главу правительства и, соответственно, их партнеров по коалиции, благодаря которому они могут добиться более выгодных условий призыва студентов йешив вплоть до его очередной отсрочки.Источники Ynet в "Ликуде" и НДИ считают победу харедим в вопросе призыва подарком партии "Еш Атид" на следующих выборах, так как общественность вряд ли так просто смирится с этим, особенно после принятия "закона о шаббате" с подачи лидера другой религиозной партии – Арье Дери.Те же источники предпочли бы соглашение, предусматривающее равное распределение общественного бремени среди харедим.Как "Кулану" и НДИ будут добиваться более справедливого соглашения.