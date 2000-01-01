Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Аббаса госпитализировали в Балтиморе 23.02 09:41   MIGnews.com

Аббас попал в больницу Балтимора

Во время своей поездки в США, куда он приехал для выступления в расположенном в Нью-Йорке Совете Безопасности ООН, председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас был доставлен в больницу Джонса Хопкинса в городе Балтимор, штат Мэриленд.

"Сейчас он проходит стандартную проверку в больнице", - заявил анонимный представитель ПА агентству Reuters, не став погружаться в подробности госпитализации своего начальника.

Данная информация сразу привела к появлению слухов об ухудшении здоровья палестинского лидера, о чем первым сообщил портал Jewish Insider. По его данным, 82-летнего Абу Мазена доставили в Балтимор прямиком из Нью-Йорка.

В ФАТХе это всячески опровергают, утверждая их шеф проходит стандартное медицинское обследование, пишет "Едиот Ахронот".

Вечером 22 февраля Аббас лично подтвердил, что его действительно поместили в американскую больницу, однако он настаивает на том, что никаких проблем со здоровьем у него не обнаружили.

"Наш визит предоставил подходящий шанс сдать некоторые медицинские анализы. Мы на самом деле прошли проверку и сейчас уже покинули больницу. Слава Аллаху, все результаты положительные. Это Божье благословение", - сказал он палестинскому телевидению.

Впрочем, как сообщается, несмотря на такие безоблачные заверения, палестинская делегация все-таки отменила запланированный визит в Венесуэлу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:02
Ортодоксы провалят бюджет, если их не прекратят призывать
08:56
Еврей возглавит партию исламистов в одном из городов Туниса
07:16
Исторический день: Алекс Штейн избран судьей Верховного суда
06:19
В диппочте посольства РФ в Аргентине нашли кокаин
05:24
Китай уступил России по запасам золота
03:17
Испанские пенсионеры атаковали Конгресс
02:12
Мадуро ананонсировал биткоины, подкрепленные золотом
01:15
Пропавшую в Вене трехлетнюю россиянку нашли в Ливане
00:55
В США радиоведущая родила ребенка в прямом эфире
23:33
Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день
22:44
В Лондоне вручили Brit Awards
21:54
Разъяренные палестинцы закидали конгрессменов яйцами (видео)  
21:14
Госсвидетель слил еще одного из окружения Нетаниягу
21:05
Сильный пожар в Ашдоде, ранен 21 человек  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus