23.02 09:41 MIGnews.com

Аббас попал в больницу Балтимора

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Во время своей поездки в США, куда он приехал для выступления в расположенном в Нью-Йорке Совете Безопасности ООН, председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас был доставлен в больницу Джонса Хопкинса в городе Балтимор, штат Мэриленд."Сейчас он проходит стандартную проверку в больнице", - заявил анонимный представитель ПА агентству Reuters, не став погружаться в подробности госпитализации своего начальника.Данная информация сразу привела к появлению слухов об ухудшении здоровья палестинского лидера, о чем первым сообщил портал Jewish Insider. По его данным, 82-летнего Абу Мазена доставили в Балтимор прямиком из Нью-Йорка.В ФАТХе это всячески опровергают, утверждая их шеф проходит стандартное медицинское обследование, пишет "Едиот Ахронот".Вечером 22 февраля Аббас лично подтвердил, что его действительно поместили в американскую больницу, однако он настаивает на том, что никаких проблем со здоровьем у него не обнаружили."Наш визит предоставил подходящий шанс сдать некоторые медицинские анализы. Мы на самом деле прошли проверку и сейчас уже покинули больницу. Слава Аллаху, все результаты положительные. Это Божье благословение", - сказал он палестинскому телевидению.Впрочем, как сообщается, несмотря на такие безоблачные заверения, палестинская делегация все-таки отменила запланированный визит в Венесуэлу.