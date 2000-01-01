23.02 08:56 MIGnews.com

Еврей возглавит партию исламистов в одном из городов Туниса

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Руководство крупнейшей исламистской партии Туниса "Эннахда" (Партия возрождения) приняло достаточно неординарное решение, поставив еврея во главе списка в одном из своих филиалов.Как пишет портал Walla, Симон Салама не просто стал кандидатом от "Эннахды" на муниципальных выборах, которые пройдут в его родном городе Монастир в мае, а и занял в партийном списке первое место.Несмотря на то, что члены партии сами себя определяют как "умеренные исламисты", в интервью турецким СМИ Салама назвал "Эннахду" "открытой современному миру гражданской партией исламского толка"."Я рос там, где синагога, церковь и мечеть стояли по соседству … Хотя у городских детей были разные религии, нас объединяло гражданство", - говорит политик.Стоит отметить, что в прошлом партию ассоциировали с антисемитским и антиизраильским движением "Братья-мусульмане".Салама считает, что его победа поощрит других тунисских евреев к участию в демократических выборах."Я не жалею об этой попытке, потому что будущее Туниса важнее чего бы то ни было", - сказал он.