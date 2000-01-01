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Партию исламистов Туниса в одном из городов возглавит еврей 23.02 08:56   MIGnews.com

Еврей возглавит партию исламистов в одном из городов Туниса

Руководство крупнейшей исламистской партии Туниса "Эннахда" (Партия возрождения) приняло достаточно неординарное решение, поставив еврея во главе списка в одном из своих филиалов.

Как пишет портал Walla, Симон Салама не просто стал кандидатом от "Эннахды" на муниципальных выборах, которые пройдут в его родном городе Монастир в мае, а и занял в партийном списке первое место.

Несмотря на то, что члены партии сами себя определяют как "умеренные исламисты", в интервью турецким СМИ Салама назвал "Эннахду" "открытой современному миру гражданской партией исламского толка".

"Я рос там, где синагога, церковь и мечеть стояли по соседству … Хотя у городских детей были разные религии, нас объединяло гражданство", - говорит политик.

Стоит отметить, что в прошлом партию ассоциировали с антисемитским и антиизраильским движением "Братья-мусульмане".

Салама считает, что его победа поощрит других тунисских евреев к участию в демократических выборах.

"Я не жалею об этой попытке, потому что будущее Туниса важнее чего бы то ни было", - сказал он.
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