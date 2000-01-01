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Трамп не сомневается в правильности переноса посольства | Фото:24.02 07:36   MIGnews.com

Трамп считает правильным решение о переносе посольства

Посольство США в Иерусалиме заработает уже в мае, оно будет находиться в столичном районе Арнона в нынешнем здании американского консульства.

Об этом в субботу, 24 февраля сообщает New York Times со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

"Мы планируем открыть новое посольство США в Израиле в Иерусалиме в мае. Открытие будет приурочено к 70-летию Израиля, - сказал он. - Изначально посольство будет располагаться в Арноне в комплексе, где сейчас осуществляются консульские операции генерального консульства в Иерусалиме".

Президент Дональд Трамп в пятницу, 23 февраля заявил, что никогда в жизни не подвергался такому давлению, как то, которое оказывали на него после решения о переносе посольства.

"Вы знаете, каждый президент США проводил кампанию под названием "Мы собираемся признать Иерусалим столицей Израиля", однако никто из них не сделал этого, и я теперь знаю, почему", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, на "невероятное давление", он намерен перенести посольство в Иерусалим, потому что считает это правильным.

Напомним, 6 декабря прошлого года Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.

Выступая в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава Белого дома пообещал, что небольшое американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году.
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