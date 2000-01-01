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Власти США официально подтвердили перенос посольства | Фото:23.02 21:37   MIGnews.com

Власти США официально подтвердили перенос посольства

Администрация Трампа официально подтвердила свое намерение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим уже 14 мая 2018 года.

Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает New York Times.

По словам представителя, Госдепартамента США, оно будет находиться в квартале Арнона в здании, где сейчас располагается американское консульство.

Открытие будет приурочено к 70-летию Израиля. Сначала там будут работать посол с небольшой командой сотрудников.

Напомним, 6 декабря прошлого года президент США Дональд объявил о признании Иерусалим столицей Израиля и о переносе в этот город посольства Соединенных Штатов. Сначала предполагалось, что переезд миссии из Тель-Авива займет несколько лет, но в конце января Трамп пообещал, что "небольшое" американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году.

Решние Трампа вызвало волну возмущения в исламском мире. В регионе участились случаи насилия, а "ХАМАС" объявил "день гнева", призвав арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания.
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