23.02 21:37 MIGnews.com

Власти США официально подтвердили перенос посольства

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Администрация Трампа официально подтвердила свое намерение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим уже 14 мая 2018 года.Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает New York Times.По словам представителя, Госдепартамента США, оно будет находиться в квартале Арнона в здании, где сейчас располагается американское консульство.Открытие будет приурочено к 70-летию Израиля. Сначала там будут работать посол с небольшой командой сотрудников.Напомним, 6 декабря прошлого года президент США Дональд объявил о признании Иерусалим столицей Израиля и о переносе в этот город посольства Соединенных Штатов. Сначала предполагалось, что переезд миссии из Тель-Авива займет несколько лет, но в конце января Трамп пообещал, что "небольшое" американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году.Решние Трампа вызвало волну возмущения в исламском мире. В регионе участились случаи насилия, а "ХАМАС" объявил "день гнева", призвав арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания.