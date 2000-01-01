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`Перенос посольства США не способствует мирному процессу` | Фото:23.02 21:04   MIGnews.com

"Перенос посольства США не способствует мирному процессу"

Председатель ПА Махмуд Аббас прокомментировал сообщение о возможном переносе посольства США в Иерусалим уже 14 мая этого года.

Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает Walla со ссылкой на пресс-секретаря Аббаса Абу Рудейна.

"Любой односторонний шаг не способствует мирному процессу, препятствует попыткам урегулировать кризис и создают негативную атмосферу в регионе", - отметил палестинский лидер.

Ранее сообщалось, что посольство США будет перенесено в Иерусалим намного раньше, чем это было объявлено ранее – 14 мая этого года, в День Независимости Израиля.
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