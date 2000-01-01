23.02 21:04 MIGnews.com

"Перенос посольства США не способствует мирному процессу"

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Председатель ПА Махмуд Аббас прокомментировал сообщение о возможном переносе посольства США в Иерусалим уже 14 мая этого года.Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает Walla со ссылкой на пресс-секретаря Аббаса Абу Рудейна."Любой односторонний шаг не способствует мирному процессу, препятствует попыткам урегулировать кризис и создают негативную атмосферу в регионе", - отметил палестинский лидер.Ранее сообщалось, что посольство США будет перенесено в Иерусалим намного раньше, чем это было объявлено ранее – 14 мая этого года, в День Независимости Израиля.