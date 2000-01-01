23.02 19:55 MIGnews.com

Израиль упал в мировом рейтинге коррупции TI

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израиль скатился на четвертую позицию в мировом рейтинге коррупции TI.Согласно данным, опубликованным 21-го февраля организацией Transparancy International, в 2017 году Израиль занял 32-е место (62 балла по 100-балльной шкале) в списке из 180 стран. В 2016 годы это было 28-е место.Израиль оказался не лучшим даже в подгруппе стран Ближнего Востока, где его опережают Объединенные Арабские Эмираты (21) и Катар (29). Не говоря уже о западноевропейских странах.В зоне традиционной средиземноморской и пост-советской коррупции дела идут еще хуже: Испания на 42-ом месте, Италия заняла 50-е место, Греция — 59-е. Во всех бывших советских республиках и соцстранах (за исключением Эстонии — 21) положение хуже, чем в Израиле. Россия находится на 135 месте, из старых друзей опередив только Узбекистан (157).Страна с наименьшим уровнем коррупции — Новая Зеландия с 89 баллами. На втором месте Дания с 88 баллами. Третье место делят Финляндия, Норвегия и Швейцария, шестое — Сингапур и Швеция, восьмое — Канада, Люксембург, Нидерланды и Великобритания. США на 16-ом месте.В самом конце — Сомали, Южный Судан и Сирия.