23.02 16:38 MIGnews.com

Лавров: РФ не знает об отношении США к "Джебхат ан-Нусре"

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Россия не может подтвердить ту информацию, что международная коалиция во главе со Штатами рассматривает группировку "Джебхат ан-Нусра" в качестве своей мишени в Сирии, об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.Лавров утверждает, что "Джебхат ан-Нусру" не трогают. Так, российская сторона не может подтвердить то, что возглавляемая США коалиция рассматривает ячейку Аль-Каиды в качестве реальной цели для своих действий.Джебхат ан-Нусра — отделение международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана. Группировка основана 23 января 2012 года во время гражданской войны в Сирии.