Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Лавров: РФ не знает об отношении США к `Джебхат ан-Нусре` 23.02 16:38   MIGnews.com

Лавров: РФ не знает об отношении США к "Джебхат ан-Нусре"

Россия не может подтвердить ту информацию, что международная коалиция во главе со Штатами рассматривает группировку "Джебхат ан-Нусра" в качестве своей мишени в Сирии, об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Лавров утверждает, что "Джебхат ан-Нусру" не трогают. Так, российская сторона не может подтвердить то, что возглавляемая США коалиция рассматривает ячейку Аль-Каиды в качестве реальной цели для своих действий.

Справка. Джебхат ан-Нусра — отделение международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана. Группировка основана 23 января 2012 года во время гражданской войны в Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:42
Вайнштейн извинился перед Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс
21:24
Кац назвал подарком перенос посольства США в Иерусалим
21:07
Стрельба в университете Луизианы: двое раненых
21:04
"Перенос посольства США не способствует мирному процессу"
20:51
В результате обстрела Восточной Гуты погибли 32 человека
20:27
Американцы трудятся над новыми санкциями в отношении РФ
19:55
Израиль упал в мировом рейтинге коррупции TI
19:10
Разведчики США следят за РФ – мониторили границы
18:54
22 араба ранены в беспорядках на границе с Газой
18:43
Иранцы хотят заполучить атомные подлодки
18:07
Террорист ХАМАС напал на охранника в израильской тюрьме
17:44
Ливан не позволит Израилю посягнуть на свои границы
17:33
Шведы собрали самолет-разведчик для ОАЭ
17:21
Захарова: кокаин в диппочте РФ не могли перевозить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus