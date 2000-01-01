23.02 16:14 MIGnews.com

Аббас развеял слухи о проблемах со здоровьем

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Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас в прямом эфире местного телеканала заявил о том, что полностью здоров.Палестинский лидер, который сейчас находится в Соединенных Штатах, отрицает сообщения, что он, якобы, был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем во время визита для встречи с американскими союзниками."Это была подходящая возможность попасть сюда, чтобы провести некоторые медицинские тесты, все тесты уже выполнены, и мы уже уехали", - отметил Аббас по возвращению из больницы. – "Слава Богу, все результаты позитивные и обнадеживающие".Он не уточнил, каких врачей посетил, добавил только, что поездка в Штаты стала хорошей возможностью проверить здоровье.