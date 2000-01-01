23.02 15:59 MIGnews.com

Израильтянам не следует ездить в Колумбию

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Министерство иностранных дел Израиля издало сегодня предупреждение о нежелательности поездок для тех, кто планирует отправиться в Колумбию.Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает Arutz Sheva.В МИД подчеркнули, что эти регионы характеризуются большим количеством убийств, нападений с вооруженным разбоем, действиями организованной преступности, шантажом, грабежами и похищениями, совершенными с целью получения выкупа.Также в министерстве предупредили, что следует ожидать новых терактов. Такое заявление было высказано в связи с недавними террористическими атаками, которые совершила террористическая колумбийская Национальная освободительная армия (ELN).