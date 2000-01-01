23.02 12:40 MIGnews.com

Руанда: принятие нелегалов из Израиля оскорбительно

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Несмотря на то, что Руанда проводит политику "открытых дверей" в отношении всех беженцев и уже приняла около 180 тысяч вынужденных переселенцев из других стран "черного континента", ее правительство считает "неверными и оскорбительными" какие-либо предположениями, будто эта страна может принять африканских беженцев, депортируемых из Израиля."Недавно в контексте мигрантов из Израиля президент Кагаме уже говорил, что Руанда будет принимать беженцев только в соответствии с международным правом. Поэтому любое явное или неявное предложение, что (Руанда примет - ред.) некоторые группы мигрантов, которым были предоставлены два варианта: переехать в Руанду или отправиться в тюрьму, будет неверным и оскорбительным", - говорится в заявлении руандийского правительства.В то же время руководство страны считает положение мигрантов в Еврейском государстве и то, как с ними там обращаются, "внутреизраильским вопросом"."Руанда в пределах своих возможностей готова помогать мигрантам до тех пор, пока соблюдаются все необходимые юридические требования", - говорится в документе.