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23.02 10:46   MIGnews.com

Кашмир стал снова предметом раздора Индии и Пакистана

Индийские военные уничтожили пакистанский пост в секторе Мендхар в Кашмире. Это стало ответной реакцией Индии на нарушение перемирия с пакистанской стороны, сообщает телеканал NDTV.

При этом по данным газеты India Todaу, это стал третий случай уничтожения блок-постов Пакистана за последнее время. Как сообщили источники в индийской армии, индийские военнослужащие на днях обстреляли пакистанские укрепления в районах Хаджипир и Тангдхар. Тогда погибли несколько военных со стороны Исламабада.

Ранее в МИД Пакистана обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня на Линии контроля в Кашмире и вызвала к себе заместителя верховного комиссара Индии в Исламабаде Дж.П.Сингха.

12 февраля министр обороны Индии Нирмала Ситараман выступил с заявлением, в котором обвинил своих пакистанских коллег в поддержке террористов действующих в штате Джамму и Кашмир. Так он прокомментировал атаку боевиков "Джаиш-э-Мохаммад" на лагерь индийской армии в в районе Сунджаван. Тогда в результате обстрела место дислокации ВС Индии погибли 6 человек, еще 10 получили ранение.

Кашмир остается точкой спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В результате споры из-за этой территории стали причиной трех индо-пакистанских войн.
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