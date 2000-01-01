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Бухрис пошел на сделку с правосудием из-за жены 23.02 09:01   MIGnews.com

Бухрис пошел на сделку с правосудием из-за жены

Жена генерала Офика Бухриса, осужденного за сексуальные преступления в отношении подчиненных, заявила, что он признал вину только по ее настоянию.

Нама Бухрис сказала в интервью второму каналу израильского ТВ: “Офик сделал это ради нас, я хотела, чтобы нас оставили в покое”.

Нама говорит: “Его могли посадить в тюрьму, из-за кого? На определенном этапе было уже так тошно от всего этого, что просто невозможно перенести - и я видела так Офика день за днем. И я ему сказала - иди и признайся во всем, что они хотят. Скажи, что ты их еще и убил. Самое тяжелое это то, что Офик сделал это ради нас. Я его прямо об этом не просила - но я знаю, что это и это полностью из-за меня”.
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