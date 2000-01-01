23.02 09:08 MIGnews.com

Самый роскошный молл Газы

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Новый роскошный торговый центр Capital Mall открылся в Омар аль-Мухтар, квартал Рималь в Газе.Общая торговая площадь торгового центра - четыре тысячи квадратных метров.Инициатор проекта - строительная компания Бадр-Ханийе, которая также весьма активна на Западном берегу.Мухаммед Исмаил Ханийе , один из инвесторов говорит: “Вложения в Газу несут с собой очень, очень высокий риск. Можно сказать, что мы здесь пошли на просчитанный высокий риск”.