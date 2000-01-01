Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












23.02 09:08   MIGnews.com

Самый роскошный молл Газы

Новый роскошный торговый центр Capital Mall открылся в Омар аль-Мухтар, квартал Рималь в Газе.



Общая торговая площадь торгового центра - четыре тысячи квадратных метров.

Инициатор проекта - строительная компания Бадр-Ханийе, которая также весьма активна на Западном берегу.

Мухаммед Исмаил Ханийе , один из инвесторов говорит: “Вложения в Газу несут с собой очень, очень высокий риск. Можно сказать, что мы здесь пошли на просчитанный высокий риск”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:01
Бухрис пошел на сделку с правосудием из-за жены
08:55
69% израильтян "за" помилование Эльора Азарии
08:31
Япония осудила размещение российской дивизии на Курилах
08:08
Проведены успешные испытания “Железного Купола”
07:57
В ООН создадут новое Управление по контртерроризму
07:49
Хайфа: резервуару для хранения аммиака не продлили лицензию
07:39
Солдат ЦАХАЛа ранен в Шхеме
07:11
Шакед провела четырех судей в БАГАЦ
07:11
Умер известный актер Алексей Петренко
06:47
Астрономы нашли три пригодные для жизни планеты
05:38
Алла Пугачева достойно ответила завистникам
04:31
Вредная пища действует как психотропные вещества
03:27
Россиян ограбили в пригороде Парижа на 100 тысяч евро
02:29
Ученые: о характере мужчины расскажет его группа крови
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus