23.02 12:20 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу посетил Большую синагогу в Сиднее

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой вместе с премьер-министром Австралии Тернбуллом и его женой, посетили Большую синагогу в Сиднее.Выступая перед представителями еврейской общины, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Я приветствую местную еврейскую общину, исключительно верную государству Израиль, еврейскому народу. Вы доказывали это снова и снова, и доказываете это здесь сегодня. Боюсь, еврейская община Мельбурна обидится, но ее посещение мы отложим до следующего визита. Вы удивительные люди, вы верные рыцари нашего союза. Израиль и Австралия являются яркими демократиями. Это не само собой разумеющееся положение. Демократию необходимо развивать, защищать ее и сохранять. В 19-м веке известная английская писательница Джордж Элиот писала: "Среди всех тираний Востока возникнет могучий маяк свободы". Ее слова оказались пророческими. Ведь это именно то, что произошло. Израиль - маяк свободы, толерантности, прогресса в мрачном регионе, который, надеюсь и верю, изменится, поскольку многие арабские страны понимают, что Израиль не является их врагом, но важным союзником в борьбе с варварством, угрожающим всем нам.Я думаю, впервые за мою жизнь появилось такое окно возможностей - я обсуждал это с Малкольмом - когда арабы понимают, что Израиль может стать ключом к их будущему. Я сейчас не предаюсь фантазиям. Я реалистичен. И, как реалист, я вижу не только проблему, но и возможности, которые эта проблема в себе несет. Я думаю, что если и есть кто-то, кто понимает стремление еврейского народа к миру и безопасности, то это вы. Вы разделяете с нами надежды и мечты, у вас крепкая связь с Израилем. У меня есть друзья и родственники здесь, верите или нет, а у Вас есть много родственников и друзей в Израиле. И поэтому я хочу поблагодарить вас за вашу последовательную многолетнюю поддержку".