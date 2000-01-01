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23.02 11:52   MIGnews.com

Оппозиция надеется на "серьезного партнера" в переговорах

Сирийская оппозиция призвала к переговорам лицом к лицу с правительственной делегацией, заявив, что надеется на "серьезного партнера" в переговорах, которые начнутся в Женеве в четверг, 23 февраля.

Пресс-секретарь Салем аль-Муслет, выступая перед журналистами в швейцарском городе, заявил, что делегация оппозиции не хочет, чтобы этот раунд переговоров был таким же бесплодным как и год назад.

Что касается делегации во главе с послом Сирии в ООН в Нью-Йорке Башаром аль-Джаафари, он сказал: "У нас есть опыт работы с этим режимом. Они не здесь не для того, чтобы вести переговоры о политическом переходе, а чтобы выиграть время и совершать больше преступлений в Сирии. У нас нет доверия к этому режиму".
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