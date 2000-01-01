23.02 10:17 MIGnews.com

Кнессет провалил законопроект "Еш Атид" о браках



пресс-служба фракции "Еш Атид"

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22 февраля на пленарном заседании Кнессета большинством голосов (39 проголосовали против, 30 – за) был отклонен законопроект о гражданских браках, инициированный фракцией "Еш Атид". Согласно законопроекту граждане Израиля, не имеющие возможности оформить свои отношения через раввинат или нежелающие этого делать, должны были бы получить возможность официально зарегистрировать свои отношения, не покидая пределов страны.По словам депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид"), одного из авторов законопроекта, депутаты от коалиционных фракций вновь доказали, что они не заинтересованы в прекращении дискриминации сотен тысяч русскоязычных израильтян, лишенных права на создание семьи."Министр по делам религий заявил, что партия "Еш Атид" наносит удар по основополагающим ценностям, на которых построено наше государство, но, по всей видимости, он забыл, что одна из основных ценностей Израиля - демократия. По демократии наносят удар те, кто ущемляют права русскоязычных репатриантов, заставляя их чувствовать людьми второго сорта, несмотря на то, что они служат в армии и платят налоги",- добавил Константин Развозов ("Еш Атид").Депутаты от фракции "Еш Атид" утверждают, что закон о брачном союзе не является борьбой с галахическими браками, а лишь единственно возможной альтернативой для тех, кто не может или не хочет регистрировать брак через раввинат.