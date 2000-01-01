23.02 13:53 MIGnews.com

Аэропорт "Увда": рекордный пассажиропоток и снижение цен

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Благодаря программе "Открытое небо", инициированной министром транспорта Исраэлем Кацем, в израильском аэропорту "Увда" зарегистрирован рекордный пассажиропоток и снижение цен на авиабилеты на десятки процентов. В 2016 году здесь наблюдался рост числа пассажиров на 112% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил сегодня министр транспорта Исраэль Кац.Согласно данным Управления гражданской авиации Израиля, в 2016 пассажиропоток этого аэропорта на международных рейсах составил более 128 тысяч пассажиров. В январе 2017 года эта тенденция продолжилась, - число пассажиров по сравнению с тем же периодом 2016 года выросло на 31%.Глава транспортного ведомства Исраэль Кац заявил, что "с момента подписания соглашения "Открытое небо со странами ЕС, цены на авиабилеты на рейсы из аэропорта "Увда" в разные точки мира снизились на десятки процентов".Самое резкое удешевление - на 69%, произошло на маршрутах из аэропорта "Увда" в страны Африки. На прямых рейсах в Восточную Европу цены снизились на 29%, в Западную Европу – на 18%. Цены на полеты из аэропорта "Увда" в Грузию, Узбекистан, Центральную Россию, Азербайджан и Армению за последние 5 лет снизились на 24%.Инициированные министром транспорта программа "Открытое небо" и освобождение от пошлин на все исходящие и входящие рейсы в аэропорт "Увда" привели к снижению цен на авиабилеты, к росту пассажиропотока, а также расширили возможности выбора для пассажиров.Министр транспорта Исраэль Кац заявил, что считает открытие сферы авиасообщения для конкуренции и снижение цен на авиабилеты самой крупной потребительской революцией в Израиле за последние годы.Ведущая по объему пассажирских перевозок в аэропорту "Увда" является компания Ryanair – 42%. Ей уступает компания "Уральские авиалинии", - объем перевозок от общего пассажиропотока составляет 29,7%. На третьем месте - WIZZ AIR. Эта компания перевезла 9,3% от числа общего числа пассажиров в этом аэропорту, компания Fine air - 4,4% и авиакомпания "Россия" – 3,8% от числа пассажиров.Ведущими направлениями в январе этого года в "Увда" стали Москва, - этим направлением воспользовались 28,6% пассажиров, Братислава – 11,1%, Краков – 11,1%, Будапешт – 9,8% пассажиров.Гражданские авиарейсы в международном аэропорту "Увда" будут осуществляться вплоть до открытия нового аэропорта имени Илана и Асафа Рамона в Тимне. Недавно министр Исраэль Кац принял решение, согласно которому в новом аэропорту будет предоставлено освобождение от аэропортовых сборов на три года. Введение в эксплуатацию аэропорта в Тимне, который заменит старый аэропорт в Эйлате, намечено на зимний авиасезон 2017 года.