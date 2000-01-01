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В ООН создадут новое Управление по контртерроризму | Фото: Thinkstock23.02 07:57   MIGnews.com

В ООН создадут новое Управление по контртерроризму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выдвинул предложение создать новое управление по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи.

В предварительном предложении главы организации речь идет о выведении целевой группы по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и Центра ООН по вопросам борьбы с терроризмом из Департамента по политическим вопросам — как раз с тем, чтобы создать новое управление.

Целью нового органа, по словам Гутерреша, станет повышение эффективности работы, "не изменяя существующие мандаты в сфере борьбы с терроризмом". У него не будет надзорных полномочий в отношении Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совбеза и другим подотчётных СБ ООН структурам, уточнил генсек.

Генсек предложил, чтобы во главе управления встал его заместитель. "Докладывать оно будет Генеральной Ассамблее через меня", — добавил он.

Деятельность управления не будет ущемлять национальный суверенитет любого государства — члена организации, отметил Гутерриш. "Наша цель — укрепить партнерство со странами, входящими в ООН, по борьбе с транснациональной проблемой терроризма, которую необходимо решать как можно скорее", — подчеркнул он.
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