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Япония осудила размещение российской дивизии на Курилах | Фото: Thinkstock23.02 08:31   MIGnews.com

Япония осудила размещение российской дивизии на Курилах

Власти Японии направили официальный протест после того, как министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о планах разместить дивизию на Курильских островах. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Усиление военного присутствия ВС РФ на северных территориях вызывает сожаление, поскольку это идёт вразрез с позицией нашего государства", — приводит слова Суга Life.

Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Однако Кремль уже неоднократно заявлял, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не должен становиться предметом обсуждений.
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