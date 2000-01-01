23.02 08:31 MIGnews.com

Япония осудила размещение российской дивизии на Курилах

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Власти Японии направили официальный протест после того, как министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о планах разместить дивизию на Курильских островах. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга."Усиление военного присутствия ВС РФ на северных территориях вызывает сожаление, поскольку это идёт вразрез с позицией нашего государства", — приводит слова Суга Life.Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Однако Кремль уже неоднократно заявлял, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не должен становиться предметом обсуждений.