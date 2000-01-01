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Шакед провела четырех судей в БАГАЦ |23.02 07:11   MIGnews.com

Шакед провела четырех судей в БАГАЦ

Министр юстиции Аелет Шакед одержала победу в затяжной войне против Верховного суда - ей удалось провести предложенных ею кандидатов в БАГАЦ.

После продолжительного и изнуряющего заседания комитета по назначению судей были назначены доктор Давид Минц (окружной судья иерусалимского округа), Яэль Вильнер (окружной судья Хайфы), Йосеф Эльрон - президент окружного суда Хайфы, и Джордж Кара - судья окружного суда в Тель-Авиве. Кара известен тем, что вел процесс по делу бывшего президента Моше Кацава.

Все четыре кандидата - консерваторы, двое из них - поселенцы, и назначение их в БАГАЦ считается крупной победой правых и Шакед.

Квартет заменяет четырех судей, уходящих в этом году: председатель БАГАЦ Мириам Наор уходит на пенсию, также как судьи Элаким Рубинштейн, Салим Джибран и Цви Зильберталь.

Шакед заявила: "Сегодня мы сделали историю. Сегодня комитет по назначениям судей назначил четырех судей в БАГАЦ, после того, как мы выбрали их из более чем сотни кандидатов. Эти назначения отражают разнообразие нашего общества, которого так не хватало, до этого момента, судам высшего уровня. Контроль над нашей юридической системой сегодня изменил направление".
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