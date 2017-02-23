Вице-президент США восстанавливает еврейское кладбище

Пенс заявил, что администрация Трампа будет бороться с ненавистью и фанатизмом в любых формах.
Пенс заявил: “В Америке нет места предрассудкам, насилию и антисемитизму. Я должен сказать: вы, люди Миссури - пример для всей нации. Я должен поблагодарить вас за это вдохновение”.
С Пенсом на кладбище пришел региональный директор Антидифамационной лиги. Ранее в национальной штаб-квартире организации была получена угроза о том, что там подложена бомба. Всего с начала года еврейские организации в Америке получили более 70 таких угроз.
Пенс, после официальной части, засучил рукава, одел перчатки и взял в руки вилы, помогая волонтерам в приведении кладбища в порядок.
Либеральная пресса, однако, и в этом акте смогла найти усмотреть подвох. Журнал Forward вышел с заголовком “Пытался ли Пенс предотвратить усилия на еврейском кладбище в Миссури?”. По версии журнала, прибытие вице-президента сопровождалось установлением кордона безопасности, из-за чего желавшие помочь в восстановлении кладбища не смогли на него попасть.