23.02 06:38 MIGnews.com

Вице-президент США восстанавливает еврейское кладбище

Vice President Mike Pence travels to Missouri to help clean up vandalized Jewish cemetery, condemn anti-Semitism. https://t.co/Q9cvqKXzCe pic.twitter.com/g1no8kdkdz — ABC News (@ABC) February 23, 2017

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Вице-президент США Майк Пенс прибыл с незапланированным визитом в Сент-Луис, Миссури.Пенс пришел на еврейское кладбище Хесед Шель Эмет, где вандалы на прошлой неделе осквернили 154 еврейские могилы.Пенс заявил, что администрация Трампа будет бороться с ненавистью и фанатизмом в любых формах.Пенс заявил: “В Америке нет места предрассудкам, насилию и антисемитизму. Я должен сказать: вы, люди Миссури - пример для всей нации. Я должен поблагодарить вас за это вдохновение”.С Пенсом на кладбище пришел региональный директор Антидифамационной лиги. Ранее в национальной штаб-квартире организации была получена угроза о том, что там подложена бомба. Всего с начала года еврейские организации в Америке получили более 70 таких угроз.Пенс, после официальной части, засучил рукава, одел перчатки и взял в руки вилы, помогая волонтерам в приведении кладбища в порядок.Либеральная пресса, однако, и в этом акте смогла найти усмотреть подвох. Журнал Forward вышел с заголовком “Пытался ли Пенс предотвратить усилия на еврейском кладбище в Миссури?”. По версии журнала, прибытие вице-президента сопровождалось установлением кордона безопасности, из-за чего желавшие помочь в восстановлении кладбища не смогли на него попасть.