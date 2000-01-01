23.02 22:22 MIGnews.com

Ирландцам запретили платить за cекс-услуги

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Ирландия вслед за Исландией, Норвегией, Швецией, Северной Ирландией и Канадой приняла закон запрещающий пользоваться услугами проституток. Отныне мужчин, которые будут прибегать к услугам секс-работниц ждет штраф в размере 500 евро, а в случае повторного нарушения – 1000 евро.Помимо этого, за занятие сутенерством установлено наказание до 5 лет отбывания срока в тюрьме. Об этом пишет агентство Reuters.Нововведение направлено на борьбу против секс-торговли. Впрочем, некоторые работники индустрии уверен, что новый закон, вынудит женщин, занимающихся проституцией еще больше "уйти в подполье".