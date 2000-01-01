Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Турция: женщинам-солдатам разрешили носить хиджаб | Фото: Thinkstock23.02 20:48   MIGnews.com

Турция: женщинам-солдатам разрешили носить хиджаб

Власти Турции сняли запрет на ношение хиджабов женщинам-военным. Данный вопрос рассматривался правительством на протяжении многих лет. Закон, запрещающий носить хиджабы госслужащим приняли в 1980 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что запрет на хиджабы является "нелиберальным пережитком прошлого.

Сообщается, что за последнее десятилетие запрет на ношение хибжаба был снят для сотрудников школ, университетов, женщин на государственной службе и в прошлом году для полицейских.

Новые правила применяются к женщинам — офицерам армии, сержантам и курсантам. Отныне они смогут носить платок под фуражками или беретами, если он не имеет узоров и цвет совпадает с формой, пишет BBC News.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:34
Трамп отменил "туалетную директиву" Обамы в школах
20:56
Совместное заявление премьер-министров Израиля и Австралии
20:26
Шведский политик предложил ввести часовой перерыв для секса
19:51
13-летний хотел украсть винтовку у солдатки ЦАХАЛа
19:25
В Германии предотвратили готовящийся теракт
18:49
ВВС Израиля сбили беспилотник ХАМАСа
18:42
Аэропорт Мосула взят под контроль иракских войск
18:36
Куба "сорвала" заговор против дестабилизации страны
18:29
Нетаниягу посетил еврейскую школу "Мория" в Сиднее
18:12
Израиль: как увольняют беременных
17:50
Антиизраильский протест в Сиднее. Биби сравнили с Гитлером
17:36
При взрыве на заводе в Чехии пострадали не менее 19 человек
17:29
Иерусалим получит ассигнование в размере 700 млн. шекелей
17:18
Сколько россиян воюет на стороне боевиков в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus