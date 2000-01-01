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Шведский политик предложил ввести часовой перерыв для секса | Фото: Thinkstock23.02 20:26   MIGnews.com

Шведский политик предложил ввести часовой перерыв для секса

Член городского совета шведской коммуны Эвертурнео, Пер-Эрик Мускос предложил ввести оплачиваемый перерыв во время рабочего дня. По его словам, это необходимо для того, чтобы сотрудники могли пойти домой и заняться сексом.

Шведский политик отметил, что есть исследования, которые доказывают, что секс полезен. Он подчеркнул, что это поможет улучшить отношения между парами.

Пер-Эрик Мускос считает, что шведы мало времени проводят вместе, а поэтому его предложение является выгодным. Однако политик не исключил тот факт, что работники будут использовать отведенное время не познаванию.

Но при этом он уверен, что его инициативу обязательно поддержат, пишет агентство AFP.

"Нельзя гарантировать, что сотрудник вместо этого не пойдет на прогулку", — резюмировал политик.
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