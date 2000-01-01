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Фракция НДИ против закона биометрической базы данных 24.02 07:13   MIGnews.com

Фракция НДИ против закона биометрической базы данных

Парламентская фракция НДИ выдвинула ряд возражений против формулировок закона о биометрической базе данных. По словам депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской, участвующей в работе специальной комиссии, которая занимается данным вопросом, государство обязано сделать все для максимальной охраны баз личных данных граждан.

"Срок хранения данных в базах следует ограничить пятью годами. Кроме того необходимо обеспечить полную прозрачность процедуры выдачи биометрических документов гражданам и доступность для них максимально полной информации об этой процедуре. Данная информация должна быть не только легко доступной, но и понятной и переведенной на разные языки. Для нас неприемлемы отговорки чиновников, дескать они не в состоянии устно разъяснять гражданам значение того, что те ставят подпись под согласием собирать их личные биометрические данные.

Если дело обстоит так, пусть МВД соблаговолит записать разъяснительные ролики на иврите, английском, русском, французском, амхарском и арабском языках, а чиновники должны будут проигрывать эти ролики перед взятием соответствующих подписей с граждан. Кроме того, необходимо максимально ограничить доступ полиции к базе биометрических данных, с тем чтобы свести в возможному минимуму посягательства на права личности", - подчеркнула Юлия Малиновская.
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