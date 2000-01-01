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kremlin.ru 24.02 06:32   MIGnews.com

Путин решил покончить с террористической заразой

Владимир Путин считает, что задача России в Сирии — сохранить в стране легитимную власть и "покончить с террористической заразой". Об этом он заявил на встрече с офицерами Северного флота, отличившимися при выполнении задач у побережья Сирии. При этом президент отметил профессионализм военных.

"Вы справились со всеми задачами, которые перед вами были поставлены, нанесли существенный, значимый урон международным террористическим группировкам, по их базам, по складам с оружием, боеприпасам, по технике, по инфраструктуре", — сказал он.

Между тем, добавил Путин, в Сирии на стороне боевиков сражается около четырех тысяч выходцев из России и до пяти тысяч – из республик бывшего СССР.

В свою очередь, командир авианосца "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов сообщил президенту, что военный поход к берегам Сирии позволил экипажу корабля опробовать новую авиатехнику. Впервые были использованы новые самолеты МиГ-29 и палубный вертолет Ка-52.

По словам Артамонова, техника оправдала доверие, при том что в походе работали не только опытные военнослужащие, но и молодые летчики.

"Сейчас крейсер пришвартован в Мурманске, все задачи боевой службы выполнены. Экипаж вернулся в полном составе и готов к решению следующих задач",- доложил командир.
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