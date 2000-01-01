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kremlin.ru 23.02 17:18   MIGnews.com

Сколько россиян воюет на стороне боевиков в Сирии

Президент России Владимир Путин рассказал, что на стороне боевиков в Сирии сражаются до 4 тысяч человек из России, передает ТАСС.

Также он уточнил, что в Сирии воюют около 5 тысяч человек из стран бывшего СССР.

"Для нас с вами не менее важно то обстоятельство, что, к сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков — выходцев из республик бывшего СССР и из самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до 4 тысяч примерно из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза", — заявил Путин.

Он отметил, что, учитывая безвизовый режим, который установлен практически на всем постсоветском пространстве, надо понимать, какая огромная опасность таится "в этом рассаднике терроризма именно для нас, для России".

Ранее Путин подписал указ о присвоении новых званий генералам Российской армии, которые имели отношение к операции в Сирии.
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