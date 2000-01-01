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Военные Белоруссии успокоили Запад о совместных учениях с РФ 24.02 05:19   MIGnews.com

Военные Белоруссии успокоили Запад о совместных учениях с РФ

Западным странам, в первую очередь прибалтийским, не стоит опасаться учений, которые Белоруссия и Россия проведут в этом году. Такое заявление сделал глава белорусского военного министерства Андрей Равков

По его словам, страхи, которые высказали ряд политиков и экспертов, являются "истерией", передает "СБ. Беларусь сегодня".

Равков мог так ответить президенту Литвы Дале Грибаускайте, которая назвала грядущие учения подготовкой к войне.

"Запад-2017" не несет угрозы европейским странам, т. к. "имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания", подчеркнул министр.

Он также успокоил и общественность внутри страны: "Угрозы суверенитету нашей страны совместное стратегическое учение „Запад—2017“ не несет по определению".

По словам Равкова, маневры дважды в год проводятся поочередно на территориях Белоруссии и РФ, согласно соглашению президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.

"Нагнетаемая в последнее время отдельными „экспертами“ истерия по поводу якобы возможной оккупации Белоруссии российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений", — заявил глава Минобороны.

Сфера военного сотрудничества обеих стран является "одним из локомотивов развития наших связей», а само сотрудничество соответствует уровню взаимодействия «между братскими народами", заключил Равков. В то же время он признал, что учения со "стратегическим союзником" станут формой подготовки объединенной группировки двух стран.
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