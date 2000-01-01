23.02 15:40 MIGnews.com

Датчанина, сжегшего Коран, признали виновным в богохульстве

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Датский суд признал виновным в богохульстве 42-летнего гражданина страны, сжегшего у себя во дворе дома Коран. Обвиняемый записал это на видео и выложил клип в facebook.Речь идет о первом подобного рода деле в истории Дании за последние 46 лет. В 1971 году за подобное же преступление были осуждены два ведущих телепрограммы, исполнивших в эфире песенку, издевающиеся над христианством.Генеральный прокурор Дании Ян Рекендорф заявил: “С учетом обстоятельств, с которыми связаны сжигания священных книг - Библии и Корана, в определенных случаях можно говорить о богохульстве”.По датскому закону, максимальное наказание за подобного рода преступление - 4 месяца лишения свободы. В данном случае обвиняемый, по всей видимости, отделается штрафом.