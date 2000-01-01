23.02 21:34 MIGnews.com

Трамп отменил "туалетную директиву" Обамы в школах

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Президент США Дональд Трамп отменил предписание своего предшественника.В частности, два года назад администрация Барака Обамы выпустила директиву для школ. Они должны были позволить учащимся-трансгендерам выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.Пресс-служба министерства юстиции США сообщила, что Минюст и Минобразования отменили выпущенное в 2015 – 2016 годах "руководство для учебных заведений по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола".