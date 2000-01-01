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Фотограф Хаим Цах 23.02 15:00   MIGnews.com

Встреча Биньямина Нетаниягу с премьер-министром Австралии

Состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом в четверг, 23 февраля.

На встрече присутствовали члены австралийского правительства: заместитель премьер-министра и министр сельского и водного хозяйства, генеральный прокурор, министр финансов, министр оборонной промышленности, министр обороны, министр инновационной и научной индустрии, министр энергетики и охраны окружающей среды, министр юстиции, ответственный за противодействие терроризму, министр инфраструктуры и транспорта, министр по делам ветеранов и министр по вопросам киберсферы.

Ежегодный объём торговли между Израилем и Австралией составляет 1,1 миллиарда долларов. В 2016 году экспорт товаров и услуг из Израиля в Австралию составил 700 тысяч долларов.

В присутствии глав правительств Израиля и Австралии были подписаны ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании в том числе:


· Соглашение о сотрудничестве в области промышленных исследований и разработок будет способствовать укреплению деловых отношений между двумя странами, а также позволит израильским и австралийским компаниям получить финансирование для реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов (R&D). Это соглашение пополнило ряд соглашений о сотрудничестве, заключённых с австралийскими штатами Виктория и Новый Южный Уэльс.

· Соглашение об авиационном партнёрстве.
Соглашение подписали министр инфраструктуры и транспорта Австралии Даррен Честер и посол Израиля в Австралии Шмуэль Бен-Шмуэль.

· Меморандум о взаимопонимании между австралийской авиакомпании Qantas и израильской авиакомпанией Эль-Аль.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл:

"Биби, добро пожаловать в Австралию. Мы собрались здесь вместе с нашими министрами, чтобы обсудить широкий спектр возможностей для сотрудничества в сфере безопасности и кибербезопасности, в области инноваций и экспорта.

Мы знаем, что у нас есть отличные возможности (мы уже говорили об этом) для того, чтобы сделать ещё больше в области кибертехнологий. У нас есть особая стратегия киберзащиты, отчёт о которой мы опубликовали в прошлом году. Эта стратегия – одна из лидирующих в мире, и сейчас мы сосредоточены на ней. У нас есть ряд технологий, есть несколько крупных мировых специалистов, и я знаю, что в Израиле дела обстоят точно так же. Перед нами открыты большие возможности для плодотворного сотрудничества.

У нас есть также немало тем для обсуждения в области безопасности.

Мы взяли на себя значительные обязательства перед коалицией по борьбе с "Исламским государством", которое действует на территории Ирака и Сирии. Наша страна занимает второе место после США по размеру вклада в общее дело. Именно поэтому, я говорю о значительности наших обязательств. Мы в полной мере осознаем важность и необходимость победы над исламским террором на Ближнем Востоке и во всем мире ради нашей общей безопасности."

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:

“Спасибо за исключительно тёплый и радушный прием. Я благодарен вам, весь Израиль вам благодарен, чувствуя теплоту и близость установившихся между нами отношений.

Мы разделяем общие ценности и интересы, и я считаю, что мы никогда раньше не были так близки. Этому партнерству уже сотни лет, и оно продлится и в следующем веке. Мы отмечаем сейчас начало нового столетия нашей дружбы.

Целью нашего партнерства, в первую очередь, является устранение угроз и использование возможностей. Мы действуем совместно с вами (так же, как и с другими странами, разделяющими наши ценности) в целях предотвращения терактов, угрожающих нашим странам. Мы делаем всё возможное, чтобы ближайшие полвека у власти стояли силы прогресса и свободы, а не силы варварства, стремящиеся использовать современное оружие и технологии с целью утянуть нас в век тьмы. Это один из великих парадоксов. Нам приходится бороться с дикарями посредством технологий. В прошлом этого практически не происходило. Обычно, у продвинутых наций более продвинутые технологии. Но сейчас террористы, относящиеся к варварским режимам, могут использовать то, что Черчилль назвал "искаженные огни науки" против нашей цивилизации. Борьбу с террористами мы ведем рука об руку с вами, США и многими другими странами, чтобы защитить свою свободу и образ жизни.

Вместе с тем, я убежден, что возможности, открывающиеся перед нами, огромны. Я бы хотел начать с очень узкой и простой темы. Я говорю не только о технологиях, не только о сотрудничестве в области кибербезопасности, не только об R&D, но и о торговле. Объем торговли между нами составляет миллиард долларов. Он должен быть как минимум удвоен или утроен. Я призываю австралийские и израильские компании увеличить объем продаж.

Первое, что я прошу – увеличить объём торговли между нами. Второе – проверить, каким образом Австралия сможет стать для израильских инвесторов и израильских компаний воротами в Азию. Я считаю, что это очень перспективное направление".

Фотограф Хаим Цах

Фотограф Хаим Цах
Фотограф Хаим Цах

Фотограф Хаим Цах
Фотограф Хаим Цах
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