23.02 13:17 MIGnews.com

Олланд настаивает на создании двух государств

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Франция стремится к созданию двух государств для решения ближневосточного конфликта, как заявил президент Франсуа Олланд через неделю после того, как Дональд Трамп порвал с международным консенсусом, отступив от цели.Французский лидер, заявил, что создание двух государств является единственной гарантией для Израиля оставаться "плюралистическим и демократическим обществом".Президент Олланд подчеркнул, что есть только один способ достичь мира на Ближнем Востоке, и этот путь - Израиль и Палестина бок о бок. Лидер Франции отметил, что в интересах израильтян и палестинцев прийти к соглашению по каждому вопросу, особенно о статусе Иерусалима.Франция будет продолжать контролировать свободу доступа и вероисповедания для иудеев, христиан и мусульман в святом городе, заявил Франсуа Олланд."Это позиция Франции, и я уверен, что это не изменится", - добавил он за недели до того, прежде чем он покинет свой пост.