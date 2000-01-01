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23.02 12:34   MIGnews.com

Депутат Абу Арар: Нетаниягу против сноса арабских домов

Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Талеб Абу Арар на слушаниях комитета Кнессета по внутренним делам сообщил, что глава правительства Израиля выступает против сноса арабских домов.

Абу Арар похвастался, что когда он был мэром Арара, в 200-2004 годах, он “чувствовал себя премьером, все боялись приблизиться к деревне, не то что говорить о сносе домов”.

Абу Ара также утверждает, что в частном разговоре с Нетаниягу попросил его заморозить снос бедуинских домов. Нетаниягу якобы ответил: “Да у меня и с точки зрения Ликуда нет с этим никаких проблем. Но меня беспокоит Еврейский Дом”.
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