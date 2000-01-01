23.02 18:36 MIGnews.com

Куба "сорвала" заговор против дестабилизации страны

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Коммунистическое правление Кубы заявило, что предотвратило серьезное происшествие, направленное на дестабилизацию ситуации в стране путем предотвращения прибытия начальника Организации американских государств на остров, который должен был присутствовать на церемонии награждения, организованной диссидентами.Оппозиционная группа, которую правительство называет "антикубинской и незаконной" пригласила генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро в Гавану, чтобы почтить его за освещение нарушений прав человека в Северной и Южной Америке.Куба, которая рассматривает ОАГ как империалистический инструмент Соединенных Штатов, отказала Альмагро и другим приглашенным иностранцам в предоставлении визИнцидент произошел на фоне того, как президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, следует ли продолжать нормализацию отношений с карибским островом."План ... состоял из подготовки в Гаване открытой и серьезной провокации против кубинского правительства, создавая внутреннюю нестабильность, что вредит международной репутации страны", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.